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Прикордонники затримали на кордоні чотирьох порушників карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Протягом минулої доби прикордонники затримали чотирьох порушників карантину на кордоні України з трьома країнами: РФ, Білоруссю та Угорщиною. Про це УНН повідомили в Адміністрації Державної прикордонної служби України.

“У пункті пропуску „Гоптівка“, двічі у „Нових Яриловичах“ та в „Тисі“, що на кордоні з РФ, Білоруссю та Угорщиною прикордонники виявили порушників правил дотримання протиепідемічних заходів.

Троє чоловіків та одна жінка — усі громадяни України, які днями повернулися з-за кордону, учора знову з’явилися в пунктах пропуску. Зробили вони це всупереч взятим зобов’язанням, адже в’їжджаючи в Україну власноруч підписали згоди щодо обов’язкової самоізоляції. Порушники карантину знехтували своїми обіцянками та рушили на виїзд з країни, наражаючи на небезпеку себе та людей навколо”, — йдеться у повідомленні

Про виявлені правопорушення прикордонники негайно повідомили співробітників Національної поліції, які склали на осіб адміністративні матеріали за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Подальшу долю громадян вирішить суд.

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