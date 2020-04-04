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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 77236 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 91180 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100693 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100101 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107658 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94439 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103897 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106239 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131235 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130378 просмотра

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Пограничники задержали на границе четырех нарушителей карантина

Пограничники задержали на границе четырех нарушителей карантина

Киев  •  УНН

 • 13645 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. За прошедшие сутки пограничники задержали четырех нарушителей карантина на границе Украины с тремя странами: РФ, Беларусью и Венгрией. Об этом УНН сообщили в Администрации Государственной пограничной службы Украины.

"В пункте пропуска "Гоптовка", дважды в "Новых Яриловичах" и в "Тисе" на границе с РФ, Беларусью и Венгрией пограничники обнаружили нарушителей правил соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Трое мужчин и одна женщина - все граждане Украины, которые на днях вернулись из-за границы, вчера снова появились в пунктах пропуска. Сделали они это вопреки взятым обязательствам, ведь въезжая в Украину собственноручно подписали соглашение об обязательном самоизоляции. Нарушители карантина пренебрегли своими обещаниями и двинулись на выезд из страны, подвергая опасности себя и людей вокруг", - говорится в сообщении

О выявленных правонарушениях пограничники немедленно сообщили сотрудникам Национальной полиции, которые составили на лиц административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Дальнейшую судьбу граждан решит суд.

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