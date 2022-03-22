На Харківщині чоловік закликав до створення "ХНР": його взято під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Харківській області під варту взято чоловіка, який у соціальних мережах закликав громадян до створення "Харківської народної республіки". Про це інформує Офіс генерального прокурора, пише УНН.
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“... громадянину України повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України). В порядку ст. 615 КПК України до нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
За даними слідства, 38-річний чоловік у порушення порядку, встановленого Конституцією України, діяв з метою зміни меж території та державного кордону України. Він розповсюджував у соціальній мережі "Одноклассники" заклики щодо вступу до неофіційного громадського формування із сепаратистською ідеологією – створення "Харківської народної республіки".
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ в Харківській області.
Додамо
Як інформував УНН, на Херсонщині окупанти готують референдум щодо створення "ХНР".