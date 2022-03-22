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На Харьковщине мужчина призвал к созданию "ХНР": он взят под стражу

Киев • УНН

 • 120325 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Харьковской области под стражу взят мужчина, который в социальных сетях призывал граждан к созданию "Харьковской народной республики". Об этом информирует офис генерального прокурора, пишет УНН.

На Харьковщине мужчина призвал к созданию "ХНР": он взят под стражу

Цитата

“... гражданину Украины сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). В порядке ст. 615 УПК Украины к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей”, - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 38-летний мужчина в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, действовал с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Он распространял в социальной сети "Одноклассники" призывы по вступлению в неофициальное общественное формирование с сепаратистской идеологией создания "Харьковской народной республики".

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Управления СБУ в Харьковской области.

Добавим

Как информировал УНН, на Херсонщине оккупанты готовят референдум по созданию "ХНР".

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