На Харківщині через падіння російського безпілотника загорілося поле
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Російські війська продовжують обстрілювати чотири райони Харківської області, минулої доби через падіння російського безпілотника загорілося поле, двоє людей підірвалися на вибухівці. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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За даними голови ОВА, протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів:
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- Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та дорожнє полотно.
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- В Ізюмському районі внаслідок падіння російського БПЛА сталася пожежа на площі 10 га на відкритій території в полі.
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- Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Кіндрашівка Куп'янського району поранення отримала 62-річна жінка.
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"В області залишається високою мінна небезпека. Вчора поблизу села Сподобівка Куп'янського району на невідомому вибухонебезпечному предметі у полі підірвався 32-річний чоловік. Він отримав контузію та був госпіталізований. Окрім того, в селі Рубіжне Чугуївського району 48-річний чоловік на власному подвір'ї підірвався на російській міні. Госпіталізований з мінно-вибуховою травмою", - зазначив Синєгубов.
Доповнення
Днем раніше ворог обстріляв три райони Харківщини, по Вовчанську тричі вдарив з артилерії.