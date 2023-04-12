В Харьковской области из-за падения российского беспилотника загорелось поле
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Российские войска продолжают обстреливать четыре района Харьковской области, за прошедшие сутки из-за падения российского беспилотника загорелось поле, два человека подорвались на взрывчатке. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным главы ОВА, за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстрелы приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов:
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- В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и дорожное полотно.
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- В Изюмском районе в результате падения российского БПЛА произошел пожар на площади 10 га на открытой территории в поле.
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- В результате обстрела из РСЗО села Кондрашовка Купянского района ранения получила 62-летняя женщина.
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"В области остается высокой минная опасность. Вчера вблизи села Сподобовка Купянского района на неизвестном взрывоопасном предмете в поле подорвался 32-летний мужчина. Он получил контузию и был госпитализирован. Кроме того, в селе Рубежное Чугуевского района 48-летний мужчина в собственном дворе подорвался на российской мине. Госпитализирован с минно-взрывной травмой", - отметил Синегубов.
Дополнение
Днем ранее враг обстрелял три района Харьковской области, по Волчанску трижды ударил из артиллерии.