В Харьковской области из-за падения российского беспилотника загорелось поле

Детали

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстрелы приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов:



В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и дорожное полотно.

Чугуевского района повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и дорожное полотно.

В Изюмском районе в результате падения российского БПЛА произошел пожар на площади 10 га на открытой территории в поле.

в результате падения российского БПЛА произошел пожар на площади 10 га на открытой территории в поле.

В результате обстрела из РСЗО села Кондрашовка Купянского района ранения получила 62-летняя женщина.

Купянского района ранения получила 62-летняя женщина.

"В области остается высокой минная опасность. Вчера вблизи села Сподобовка Купянского района на неизвестном взрывоопасном предмете в поле подорвался 32-летний мужчина. Он получил контузию и был госпитализирован. Кроме того, в селе Рубежное Чугуевского района 48-летний мужчина в собственном дворе подорвался на российской мине. Госпитализирован с минно-взрывной травмой", - отметил Синегубов.

Дополнение

Днем ранее враг обстрелял три района Харьковской области, по Волчанску трижды ударил из артиллерии.