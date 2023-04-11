Ворог обстріляв три райони Харківщини, по Вовчанську тричі вдарив з артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Харківській області під вогнем армії рф минулої доби були три райони, по місту Вовчанськ ворог мінімум тричі вдарив з артилерії, у селі Кучерівка зруйновано підприємство. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Деталі
За даними голови ОВА, минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківщини, обстрілюючи прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів:
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- Внаслідок вчорашніх обстрілів села Кучерівка Куп'янського району зруйновано цивільне підприємство.
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- Протягом дня ворог щонайменше тричі обстріляв з артилерії місто Вовчанськ Чугуївського району.
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- Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ пошкоджено будинок.
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"На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив Синєгубов.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 39 авіаційних та 7 ракетних ударів, 4 з яких - із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.