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Враг обстрелял три района Харьковской области, по Волчанску трижды ударил из артиллерии

Враг обстрелял три района Харьковской области, по Волчанску трижды ударил из артиллерии

Киев • УНН

 • 558143 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Харьковской области под огнем армии рф за прошедшие сутки были три района, по городу Волчанск враг минимум трижды ударил из артиллерии, в селе Кучеровка разрушено предприятие. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки враг продолжал терроризировать мирное население Харьковской области, обстреливая приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов:

  • В результате вчерашних обстрелов села Кучеровка Купянского района разрушено гражданское предприятие.
  • В течение дня враг по меньшей мере трижды обстрелял из артиллерии город Волчанск Чугуевского района.
  • В результате обстрела города Купянск поврежден дом.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Синегубов.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых - из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск. Совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

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