Враг обстрелял три района Харьковской области, по Волчанску трижды ударил из артиллерии

Детали

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки враг продолжал терроризировать мирное население Харьковской области, обстреливая приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов:



В результате вчерашних обстрелов села Кучеровка Купянского района разрушено гражданское предприятие.

Купянского района разрушено гражданское предприятие.

В течение дня враг по меньшей мере трижды обстрелял из артиллерии город Волчанск Чугуевского района.

Чугуевского района.

В результате обстрела города Купянск поврежден дом.

поврежден дом.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Синегубов.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых - из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск. Совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.