Враг обстрелял три района Харьковской области, по Волчанску трижды ударил из артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Харьковской области под огнем армии рф за прошедшие сутки были три района, по городу Волчанск враг минимум трижды ударил из артиллерии, в селе Кучеровка разрушено предприятие. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным главы ОВА, за прошедшие сутки враг продолжал терроризировать мирное население Харьковской области, обстреливая приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов:
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- В результате вчерашних обстрелов села Кучеровка Купянского района разрушено гражданское предприятие.
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- В течение дня враг по меньшей мере трижды обстрелял из артиллерии город Волчанск Чугуевского района.
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- В результате обстрела города Купянск поврежден дом.
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"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Синегубов.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых - из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск. Совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.