На Харківщині через негоду госпіталізовано двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Через учорашню негоду в Харківській області через падіння дерев були госпіталізовані дві людини. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму telegram-каналі, передає УНН.
Цитата
“Через негоду минулої доби в Харківській області в межах населених пунктів сильним вітром повалено щонайменше 17 дерев , пошкоджено автомобілі... Через падіння дерев отримали травми та були госпіталізовані 2 людей”, – написав Олег Синєгубов.
Деталі
Окрім цього вітром пошкоджено дахи 3-х багатоповерхових будинків. Також постраждала будівля поліклініки у Харкові.
На додачу внаслідок негоди повністю або частково знеструмлені 21 населений пункт Харківської області.
Без світла перебувають 6 500 споживачів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зросла кількість жертв негоди в Україні
Доповнення
На території Харківщини триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 12 га території та знешкодили 62 вибухонебезпечні предмети. По всіх областях за цей же період рятувальники знешкодили 205 вибухонебезпечних предметів.