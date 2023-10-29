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Рятувальники знешкодили 205 вибухонебезпечних предметів за добу — ДСНС

Київ • УНН

 • 61973 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Протягом доби на території України було виявлено, вилучено і знешкоджено 205 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомила державна служба України з надзвичайних ситуацій, пише УНН.

Рятувальники знешкодили 205 вибухонебезпечних предметів за добу — ДСНС

Цитата

"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 108 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 205 од. вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 126,23 гектарів",– йдеться в повідомленні.

Деталі

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали в Харківській області, на Київщині, Донеччині, Миколаївщині, Херсонщині, Чернігівщині, Сумщині та Черкащині.

Для реалізації завдань з гуманітарного розмінування у ДСНС працювали угрупування у складі 100 піротехнічних відділень штатною чисельністю понад 600 людей, які дислокуються у кожному регіоні України.

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Також ДСНС повідомили, що всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 448 тисяч 268 одиниць вибухонебезпечних предметів та 2 тисячі 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тисячі 115 одиниць авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 106 тисяч 860 гектарів.

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