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Спасатели обезвредили 205 взрывоопасных предметов за сутки — ГСЧС

Киев • УНН

 • 61973 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В течение суток на территории Украины было обнаружено, изъято и обезврежено 205 взрывоопасных предметов. Об этом сообщила государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Спасатели обезвредили 205 взрывоопасных предметов за сутки — ГСЧС

Цитата

"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 108 раз, обнаружено, изъято и обезврежено 205 ед. взрывоопасных предметов, обследована территория площадью 126,23 гектаров",– говорится в сообщении.

Детали

Чаще всего пиротехнические подразделения работали в Харьковской области, Киевской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.

Для реализации задач по гуманитарному разминированию в ГСЧС работали группировки в составе 100 пиротехнических отделений штатной численностью более 600 человек, которые дислоцируются в каждом регионе Украины.

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Также ГСЧС сообщили, что всего с начала широкомасштабного военного вторжения российской федерации на территории Украины обезврежено 448 тысяч 268 единиц взрывоопасных предметов и 2 тысячи 892 кг взрывчатого вещества, в том числе 3 тысячи 115 единиц авиационных бомб. Обследована территория площадью более 106 тысяч 860 гектаров.

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