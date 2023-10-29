Спасатели обезвредили 205 взрывоопасных предметов за сутки — ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В течение суток на территории Украины было обнаружено, изъято и обезврежено 205 взрывоопасных предметов. Об этом сообщила государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
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"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 108 раз, обнаружено, изъято и обезврежено 205 ед. взрывоопасных предметов, обследована территория площадью 126,23 гектаров",– говорится в сообщении.
Детали
Чаще всего пиротехнические подразделения работали в Харьковской области, Киевской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.
Для реализации задач по гуманитарному разминированию в ГСЧС работали группировки в составе 100 пиротехнических отделений штатной численностью более 600 человек, которые дислоцируются в каждом регионе Украины.
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Также ГСЧС сообщили, что всего с начала широкомасштабного военного вторжения российской федерации на территории Украины обезврежено 448 тысяч 268 единиц взрывоопасных предметов и 2 тысячи 892 кг взрывчатого вещества, в том числе 3 тысячи 115 единиц авиационных бомб. Обследована территория площадью более 106 тысяч 860 гектаров.