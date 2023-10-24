За час великої війни 261 українець загинув від російських мін – ДСНС

Деталі

За даними надзвичайної служби, 261 українець — загинув від російських мін.

Серед постраждалих — 68 дітей, ще 14 дітей — загинули.

Цитата

«Натрапити на небезпечну міну сьогодні можна у полях, лісах, лісосмугах, поміж кущів чи у водах — особливо на територіях, де велися активні бойові дії. Вибухонебезпечні предмети можуть бути також замасковані під звичайні побутові речі, до прикладу — іграшку чи книгу», — йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники закликали пам'ятати про високу міну небезпеку та розповідати дітям правила, зокрема:



Не рухайтесь невідомими чи неперевіреними обґрунтованими дорогами.



Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де проходили бойові дії.



Якщо побачили позитивний предмет: Не підходьте! Не чіпайте! Телефонуйте 101.



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