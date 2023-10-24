За час великої війни 261 українець загинув від російських мін – ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. З початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України 559 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості від мін і вибухонебезпечних предметів російських окупантів. Про це повідомили у ДСНС України, передає УНН.
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За даними надзвичайної служби, 261 українець — загинув від російських мін.
Серед постраждалих — 68 дітей, ще 14 дітей — загинули.
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«Натрапити на небезпечну міну сьогодні можна у полях, лісах, лісосмугах, поміж кущів чи у водах — особливо на територіях, де велися активні бойові дії. Вибухонебезпечні предмети можуть бути також замасковані під звичайні побутові речі, до прикладу — іграшку чи книгу», — йдеться у повідомленні ДСНС.
Рятувальники закликали пам'ятати про високу міну небезпеку та розповідати дітям правила, зокрема:
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- Не рухайтесь невідомими чи неперевіреними обґрунтованими дорогами.
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- Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де проходили бойові дії.
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- Якщо побачили позитивний предмет: Не підходьте! Не чіпайте! Телефонуйте 101.
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