За время большой войны 261 украинец погиб от российских мин - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. С начала полномасштабной вооруженной агрессии рф против Украины 559 человек получили ранения различной степени тяжести от мин и взрывоопасных предметов российских оккупантов. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
По данным чрезвычайной службы, 261 украинец — погиб от российских мин.
Среди пострадавших — 68 детей, еще 14 детей — погибли.
Цитата
«Наткнуться на опасную мину сегодня можно в полях, лесах, лесополосах, между кустов или в водах — особенно на территориях, где велись активные боевые действия. Взрывоопасные предметы могут быть также замаскированы под обычные бытовые вещи, к примеру — игрушку или книгу», — говорится в сообщении ГСЧС.
Спасатели призвали помнить о высокой минной опасности и рассказывать детям правила, в частности:
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- Не двигайтесь неизвестными или непроверенными обоснованными дорогами.
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- Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где проходили боевые действия.
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- Если увидели положительный предмет: Не подходите! Не трогайте! Звоните по телефону 101.
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