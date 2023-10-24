За время большой войны 261 украинец погиб от российских мин - ГСЧС

Детали

По данным чрезвычайной службы, 261 украинец — погиб от российских мин.

Среди пострадавших — 68 детей, еще 14 детей — погибли.

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«Наткнуться на опасную мину сегодня можно в полях, лесах, лесополосах, между кустов или в водах — особенно на территориях, где велись активные боевые действия. Взрывоопасные предметы могут быть также замаскированы под обычные бытовые вещи, к примеру — игрушку или книгу», — говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели призвали помнить о высокой минной опасности и рассказывать детям правила, в частности:



Не двигайтесь неизвестными или непроверенными обоснованными дорогами.



Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где проходили боевые действия.



Если увидели положительный предмет: Не подходите! Не трогайте! Звоните по телефону 101.



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