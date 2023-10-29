На Харьковщине из-за непогоды госпитализированы два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Харьковской области из-за падения деревьев 28 октября были госпитализированы два человека. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем telegram-канале, передает УНН.
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“Из-за непогоды за прошедшие сутки в Харьковской области в пределах населенных пунктов сильным ветром повалены по меньшей мере 17 деревьев, повреждены автомобили... Из-за падения деревьев получили травмы и были госпитализированы 2 человека”, – написал Олег Синегубов.
Детали
Кроме этого ветром повреждены крыши 3-х многоэтажных домов. Также пострадало здание поликлиники в Харькове.
В дополнение в результате непогоды полностью или частично обесточены 21 населенный пункт Харьковской области.
Без света находятся 6 500 потребителей.
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Дополнение
На территории Харьковщины продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали почти 12 га территории и обезвредили 62 взрывоопасных предмета. По всем областям за этот же период спасатели обезвредили 205 взрывоопасных предметов.