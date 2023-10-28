Зросла кількість жертв негоди в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Унаслідок штормової погоди в України загинули вже четверо людей, знеструмлено десятки тисяч споживачів у сотнях населених пунктів. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба, передає УНН.
Деталі
За його даними, найбільше постраждали, Рівненська, Житомирська та Хмельницька області.
У Фастівському районі Київщини негода забрала життя 61-річного чоловіка. Ще двоє чоловіків — 65 та 35 років — загинули у Києві. Постраждали семеро людей. З переломами та забоями їх госпіталізовано. Одна людина загинула у Дніпропетровській області. Є постраждалі у Харкові, двоє із них ушпиталені.
На Житомирщині пошкоджено 1613 підстанцій, електроенергія відсутня у майже 62 тисяч споживачів у 415 населених пунктах.
На Рівненщині повністю або частково знеструмлено 181 населений пункт — це понад 50 тисяч мешканців. Внаслідок шквального вітру пошкоджено 63 повітряні лінії електропередачі та 875 трансформаторних підстанцій.
У Хмельницькій області знеструмленими залишаються 199 населених пунктів. На повернення світла чекають понад 20 тисяч споживачів.
Доповнення
Наразі, незважаючи на пориви вітру, бригади стали до робіт з відновлення електропостачання. Втім, з огляду на те, що негода продовжує вирувати і кількість знеструмлених населених пунктів зростає, а в темний час доби робота ремонтних бригад ускладнюється, обіцяти, що всі споживачі будуть із світлом в найближчі години, не можна.
Раніше ми повідомляли, що жертвами негоди в Україні стали троє людей, 10 травмовано, знеструмлення у 16 областях.