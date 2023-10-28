Возросло количество жертв непогоды в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В результате штормовой погоды в Украине погибли уже четыре человека, обесточены десятки тысяч потребителей в сотнях населенных пунктов. Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Алексей Кулеба, передает УНН.
Детали
По его данным, больше всего пострадали, Ровенская, Житомирская и Хмельницкая области.
В Фастовском районе Киевской области непогода унесла жизнь 61-летнего мужчины. Еще двое мужчин — 65 и 35 лет — погибли в Киеве. Пострадали семь человек. С переломами и ушибами они госпитализированы. Один человек погиб в Днепропетровской области. Есть пострадавшие в Харькове, двое из них госпитализированы.
На Житомирщине повреждено 1613 подстанций, электроэнергия отсутствует у почти 62 тысяч потребителей в 415 населенных пунктах.
На Ровенщине полностью или частично обесточен 181 населенный пункт — это более 50 тысяч жителей. В результате шквального ветра повреждены 63 воздушные линии электропередачи и 875 трансформаторных подстанций.
В Хмельницкой области обесточенными остаются 199 населенных пунктов. Возвращения света ждут более 20 тысяч потребителей.
Дополнение
Сейчас, несмотря на порывы ветра, бригады приступили к работам по восстановлению электроснабжения. Впрочем, учитывая то, что непогода продолжает бушевать и количество обесточенных населенных пунктов растет, а в темное время суток работа ремонтных бригад усложняется, обещать, что все потребители будут со светом в ближайшие часы, нельзя.
Раньше УНН сообщал, что жертвами непогоды в Украине стали три человека, 10 травмированы, обесточивание в 16 областях.