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Возросло количество жертв непогоды в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. В результате штормовой погоды в Украине погибли уже четыре человека, обесточены десятки тысяч потребителей в сотнях населенных пунктов. Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Алексей Кулеба, передает УНН.

Возросло количество жертв непогоды в Украине

Детали

По его данным, больше всего пострадали, Ровенская, Житомирская и Хмельницкая области.

В Фастовском районе Киевской области непогода унесла жизнь 61-летнего мужчины. Еще двое мужчин — 65 и 35 лет — погибли в Киеве. Пострадали семь человек. С переломами и ушибами они госпитализированы. Один человек погиб в Днепропетровской области. Есть пострадавшие в Харькове, двое из них госпитализированы.

На Житомирщине повреждено 1613 подстанций, электроэнергия отсутствует у почти 62 тысяч потребителей в 415 населенных пунктах.

На Ровенщине полностью или частично обесточен 181 населенный пункт — это более 50 тысяч жителей. В результате шквального ветра повреждены 63 воздушные линии электропередачи и 875 трансформаторных подстанций.

В Хмельницкой области обесточенными остаются 199 населенных пунктов. Возвращения света ждут более 20 тысяч потребителей.

Дополнение

Сейчас, несмотря на порывы ветра, бригады приступили к работам по восстановлению электроснабжения. Впрочем, учитывая то, что непогода продолжает бушевать и количество обесточенных населенных пунктов растет, а в темное время суток работа ремонтных бригад усложняется, обещать, что все потребители будут со светом в ближайшие часы, нельзя.

Раньше УНН сообщал, что жертвами непогоды в Украине стали три человека, 10 травмированы, обесточивание в 16 областях. 

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