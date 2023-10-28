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Жертвами непогоды в Украине стали три человека, 10 травмированы, обесточивание в 16 областях

Киев • УНН

 • 64898 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В Украине из-за непогоды погибли три человека, 10 травмированы, повреждены 37 зданий, в 16 областях 1880 населенных пунктов обесточены, сообщили в ГСЧС, пишет УНН.

Жертвами непогоды в Украине стали три человека, 10 травмированы, обесточивание в 16 областях

Детали

"Всего в результате непогоды погибли 3 человека и травмированы 10 человек", - говорится в сообщении.

Также было повреждено 37 зданий в 14 областях и Киеве.

Как отмечается, сейчас на территории страны в результате осложнения погодных условий обесточены 1 тыс. 880 населенных пунктов в 16 областях, а именно: Киевская, Полтавская, Житомирская, Черниговская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Запорожская, Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская, Львовская, Донецкая, Харьковская, Ивано-Франковская, Винницкая.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады Укрэнерго. А также к работам привлечено более 1 тысячи спасателей и 260 ед. техники.

Спасателями ГСЧС осуществлен 231 выезд почти по всей территории Украины, во время которых распилено и убрано 353 поваленных деревьев.

Оперативными группами ГСЧС в областях проводится мониторинг последствий непогоды.

Напомним

Из-за непогоды в Украине без света на утро было 306 тысяч потребителей.

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