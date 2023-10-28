Жертвами непогоды в Украине стали три человека, 10 травмированы, обесточивание в 16 областях
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Украине из-за непогоды погибли три человека, 10 травмированы, повреждены 37 зданий, в 16 областях 1880 населенных пунктов обесточены, сообщили в ГСЧС, пишет УНН.
Детали
"Всего в результате непогоды погибли 3 человека и травмированы 10 человек", - говорится в сообщении.
Также было повреждено 37 зданий в 14 областях и Киеве.
Как отмечается, сейчас на территории страны в результате осложнения погодных условий обесточены 1 тыс. 880 населенных пунктов в 16 областях, а именно: Киевская, Полтавская, Житомирская, Черниговская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Запорожская, Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская, Львовская, Донецкая, Харьковская, Ивано-Франковская, Винницкая.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады Укрэнерго. А также к работам привлечено более 1 тысячи спасателей и 260 ед. техники.
Спасателями ГСЧС осуществлен 231 выезд почти по всей территории Украины, во время которых распилено и убрано 353 поваленных деревьев.
Оперативными группами ГСЧС в областях проводится мониторинг последствий непогоды.
Напомним
Из-за непогоды в Украине без света на утро было 306 тысяч потребителей.