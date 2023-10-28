Через негоду в Україні без світла залишилось 306 тисяч споживачів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. В Україні через негоду без світла залишалися понад 300 тисяч споживачів у 14 областях, передає УНН із посиланням на Міненерго.
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За даними відомства, через несприятливі погодні умови знеструмлювалися 1045 населених пунктів у 14 областях – Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській. Загалом без світла залишалися 306 тисяч споживачів. Більшість із них – на Хмельниччині, де знеструмлено 400 населених пунктів.
Також на території області вимикалися лінія міждержавного з'єднання з Угорщиною 750 кВ та ПЛ 750 кВ. Ведуться відновлювальні роботи, додали у Міненерго.
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