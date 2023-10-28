Из-за непогоды в Украине без света осталось 306 тысяч потребителей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В Украине из-за непогоды без света оставались более 300 тысяч потребителей в 14 областях, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.
Детали
По данным ведомства, из-за неблагоприятных погодных условий обесточивались 1045 населенных пунктов в 14 областях – Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской. В целом без света оставались 306 тысяч потребителей. Большинство из них – в Хмельницкой области, где обесточены 400 населенных пунктов.
Также на территории области выключались линия межгосударственного соединения с Венгрией 750 кВ и ВЛ 750 кВ. Ведутся восстановительные работы, добавили в Минэнерго.
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