Негода в Україні: енергетики переведені у посилений режим в Київській та Донецькій областях
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Енергетики ДТЕК переведені у посилений режим в Києві, Київській та Донецькій областях, передає УНН із посиланням на пресслужбу комапнії.
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"Синоптики прогнозують, що сьогодні впродовж всього дня вируватиме дощ та сильний вітер. Через це ми вже з ночі працюємо у посиленому режимі та ліквідовуємо наслідки негоди", - відзначили у компанії.
У ДТЕК додали, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів.
"Не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередач", - наголосили у компанії.
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