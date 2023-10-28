Через сильні пориви вітру на Тернопільщині знеструмлено 70 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Тернопільщині через сильні пориви вітру знеструмлено 70 населених пунктів. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш, передає УНН.
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"Через сильні пориви вітру на Тернопільщині відбулося знеструмлення у 45 населених пунктах.
В 11 з них - частково", - повідомив Труш.
Проте згодом голова ОВА додав, що кількість знеструмлених населених пунктів зросла до 70.
"Над відновленням електропостачання працюють всі аварійні бригади місцевих РЕМів", - додав Труш.
Додамо
Крім того, на автодорозі М-09, поблизу с. Озерна та в Почаєві на вул. Старотаражській, внаслідок поривів вітру дерева впали на проїжджу частину. Ніхто не постраждав. Станом на зараз дороги розчищено.
У Кременецькій громаді пошкоджено покрівлю недобудованої будівлі комерційного призначення та покрівлю одного житлового будинку.
Усі служби працюють та ліквідовують наслідки негоди, додав Труш.
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