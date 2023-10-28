Из-за сильных порывов ветра на Тернопольщине обесточены 70 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. На Тернопольщине из-за сильных порывов ветра обесточены 70 населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш, передает УНН.
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"Из-за сильных порывов ветра на Тернопольщине произошло обесточивание в 45 населенных пунктах.
В 11 из них - частично", - сообщил Труш.
Однако впоследствии председатель ОВА добавил, что количество обесточенных населенных пунктов возросло до 70.
"Над восстановлением электроснабжения работают все аварийные бригады местных РЭС", - добавил Труш.
Добавим
Кроме того, на автодороге М-09, вблизи с. Озерная и в Почаеве на ул. Старотаражской, в результате порывов ветра деревья упали на проезжую часть. Никто не пострадал. По состоянию на сейчас дороги расчищены.
В Кременецкой громаде повреждена кровля недостроенного здания коммерческого назначения и кровля одного жилого дома.
Все службы работают и ликвидируют последствия непогоды, добавил Труш.
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