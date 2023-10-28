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Из-за сильных порывов ветра на Тернопольщине обесточены 70 населенных пунктов

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. На Тернопольщине из-за сильных порывов ветра обесточены 70 населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш, передает УНН.

Из-за сильных порывов ветра на Тернопольщине обесточены 70 населенных пунктов

Цитата

"Из-за сильных порывов ветра на Тернопольщине произошло обесточивание в 45 населенных пунктах.
В 11 из них - частично", - сообщил Труш.

Однако впоследствии председатель ОВА добавил, что количество обесточенных населенных пунктов возросло до 70.

"Над восстановлением электроснабжения работают все аварийные бригады местных РЭС", - добавил Труш.

Добавим

Кроме того, на автодороге М-09, вблизи с. Озерная и в Почаеве на ул. Старотаражской, в результате порывов ветра деревья упали на проезжую часть. Никто не пострадал. По состоянию на сейчас дороги расчищены.

В Кременецкой громаде повреждена кровля недостроенного здания коммерческого назначения и кровля одного жилого дома.

Все службы работают и ликвидируют последствия непогоды, добавил Труш.

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