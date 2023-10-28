У Києві сильний вітер валить дерева та здуває дахи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У столиці спостерігаються сильні пориви вітру - 25 м/c, повідомляють у КМДА із посиланням на Укргідрометцентру. У той же час, у Telegram-каналах публікують фото та відео повалених дерев та знесених дахів, передає УНН.
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"У столиці спостерігаються сильні пориви вітру 25 м/c, ІІ рівень небезпечності", - повідомили у КМДА.
Деталі
Киян закликали бути обережними, перебуваючи на вулиці. Тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркуйте поруч із ними автотранспорт.
Фахівці нагадують, що під час сильного вітру необхідно щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018.
Також при падінні дерев чи гілок можна викликати рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
Додамо
У мережі вже ширяться чичленні фото та відео повелених дерев, а також зірваних дахів.