В Киеве сильный ветер валит деревья и сдувает крыши
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В столице наблюдаются сильные порывы ветра - 25 м/c, сообщают в КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр. В то же время, в Telegram-каналах публикуют фото и видео поваленных деревьев и снесенных крыш, передает УНН.
Цитата
"В столице наблюдаются сильные порывы ветра 25 м/c, II уровень опасности", - сообщили в КГГА.
Детали
Киевлян призвали быть осторожными, находясь на улице. Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.
Специалисты напоминают, что во время сильного ветра необходимо плотно закрывать окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
Если упало дерево или сломались ветки – звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.
Также при падении деревьев или веток можно вызвать спасателей: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.
Добавим
В сети уже распространяются многочисленные фото и видео поваленных деревьев, а также сорванных крыш.