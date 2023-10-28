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В Киеве сильный ветер валит деревья и сдувает крыши

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. В столице наблюдаются сильные порывы ветра - 25 м/c, сообщают в КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр. В то же время, в Telegram-каналах публикуют фото и видео поваленных деревьев и снесенных крыш, передает УНН.

В Киеве сильный ветер валит деревья и сдувает крыши

Цитата

"В столице наблюдаются сильные порывы ветра 25 м/c, II уровень опасности", - сообщили в КГГА.

Детали

Киевлян призвали быть осторожными, находясь на улице. Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не паркуйте рядом с ними автотранспорт.

Специалисты напоминают, что во время сильного ветра необходимо плотно закрывать окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Если упало дерево или сломались ветки – звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.

Также при падении деревьев или веток можно вызвать спасателей: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.

Добавим

В сети уже распространяются многочисленные фото и видео поваленных деревьев, а также сорванных крыш.

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