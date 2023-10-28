Непогода в Украине: энергетики переведены в усиленный режим в Киевской и Донецкой областях
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Энергетики ДТЭК переведены в усиленный режим в Киеве, Киевской и Донецкой областях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу комапнии.
Детали
"Синоптики прогнозируют, что сегодня в течение всего дня будет бушевать дождь и сильный ветер. Поэтому мы уже с ночи работаем в усиленном режиме и ликвидируем последствия непогоды", - отметили в компании.
В ДТЭК добавили, что сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов.
"Не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередач", - отметили в компании.
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