Жертвами негоди в Україні стали троє людей, 10 травмовано, знеструмлення у 16 областях
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В Україні через негоду загинуло троє людей, 10 травмовано, пошкоджено 37 будівель, у 16 областях 1880 населених пунктів знеструмлено, повідомили у ДСНС, пише УНН.
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"Всього внаслідок негоди загинуло 3 особи та травмовано 10 людей", - ідеться у повідомленні.
Також було пошкоджено 37 будівель в 14 областях та Києві.
Як зазначається, наразі на території країни внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 1 тис. 880 населених пунктів у 16 областях, а саме: Київська, Полтавська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Рівненська, Львівська, Донецька, Харківська, Івано-Франківська, Вінницька.
До відновлення електропостачання залучено бригади Укренерго. А також до робіт залучено понад 1 тисячу рятувальників та 260 од. техніки.
Рятувальниками ДСНС здійснено 231 виїзд майже по всій території України, під час яких розпилено та прибрано 353 повалених дерев.
Оперативними групами ДСНС в областях проводиться моніторинг наслідків негоди.
Нагадаємо
Через негоду в Україні без світла на ранок було 306 тисяч споживачів.