$43.270.01
50.920.00
ukenru
22 лютого, 19:57 • 16162 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 34274 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 35281 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 42107 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 40400 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 48639 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 54120 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 42886 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 69128 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 75292 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
На Гуляйпільський та Покровський напрямки припала понад третина боїв - карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Минулої доби на фронті зафіксовано 130 бойових зіткнень, понад третина з яких припала на Гуляйпільський та Покровський напрямки. Окупанти завдали 2 ракетних та 95 авіаційних ударів, задіяли 8990 дронів-камікадзе.

На Гуляйпільський та Покровський напрямки припала понад третина боїв - карта від Генштабу

На Гуляйпільський та Покровський напрямки минулої доби на фронті стали найгарячішими, на них припала понад третина зі 130 боїв, повідомили у ранковому зведенні у Генштабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 130 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів, застосувавши 51 ракету, 95 авіаційних ударів, скинувши 244 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 8990 дронів-камікадзе та здійснили 3331 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 78 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Покровське, Просяна, Рівне Дніпропетровської області; Різдвянка, Копані, Долинка, Терсянка, Зірниця, Воздвижівка, Гуляйпільське, Чарівне, Новомиколаївка, Самійлівка, Любицьке, Таврійське, Комишуваха, Веселянка, Зелене, Розівка, Барвінівка, Новоданилівка Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, чотири пункти управління БпЛА, артилерійську систему, вузол зв’язку, засіб ППО та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили одну атаку противника. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши 12 керованих бомб, здійснив 83 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, дев’ять з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулася одна атака загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів, намагаючись просунутися вперед у районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Олександрівки, Ставків.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед, у районах Платонівки, Різниківки, Закітного.

На Краматорському напрямку росіяни один раз намагались просунутися на позиції наших військ, в районі Васюківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Софіївка та у бік Іллінівки, Костянтинівки, Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку ворог шість разів атакував наші позиції, у районах населених пунктів Степове, Калинівське, Тернове та у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку противник 27 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя та у бік Зеленого, Залізничного, Гуляйпільського, Оленокостянтинівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки, у районах Приморського та Степового.

На Придніпровському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

ЗСУ знищили 720 окупантів протягом доби на всіх напрямках - Генштаб23.02.26, 06:51 • 5412 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна