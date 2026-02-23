На Гуляйпольское и Покровское направления пришлась более трети боев - карта от Генштаба
Киев • УНН
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 130 боевых столкновений, более трети из которых пришлась на Гуляйпольское и Покровское направления. Оккупанты нанесли 2 ракетных и 95 авиационных ударов, задействовали 8990 дронов-камикадзе.
На Гуляйпольском и Покровском направлениях за прошедшие сутки на фронте стали самыми горячими, на них пришлась более трети из 130 боев, сообщили в утренней сводке в Генштабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 130 боевых столкновений
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив 51 ракету, 95 авиационных ударов, сбросив 244 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 8990 дронов-камикадзе и совершили 3331 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 78 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Покровское, Просяная, Ровное Днепропетровской области; Рождественка, Копани, Долинка, Терсянка, Зарница, Воздвижевка, Гуляйпольское, Чаривное, Новониколаевка, Самойловка, Любицкое, Таврическое, Камышеваха, Веселянка, Зеленое, Розовка, Барвиновка, Новоданиловка Запорожской области.
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, четыре пункта управления БпЛА, артиллерийскую систему, узел связи, средство ПВО и одну другую важную цель российских захватчиков.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили одну атаку противника. Враг нанес пять авиационных ударов, сбросив 12 управляемых бомб, совершил 83 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, девять из которых - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Двуречанского.
На Купянском направлении вчера состоялась одна атака захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Глушковки.
На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Дробышево и в сторону Новосергиевки, Александровки, Ставков.
На Славянском направлении наши защитники отбили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Платоновки, Резниковки, Закотного.
На Краматорском направлении россияне один раз пытались продвинуться на позиции наших войск, в районе Васюковки.
На Константиновском направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Софиевка и в сторону Ильиновки, Константиновки, Степановки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новоподгороднее.
На Александровском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции, в районах населенных пунктов Степное, Калиновское, Терновое и в сторону Нового Запорожья.
На Гуляйпольском направлении противник 27 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя и в сторону Зеленого, Железнодорожного, Гуляйпольского, Еленоконстантиновки.
На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки, в районах Приморского и Степного.
На Приднепровском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
