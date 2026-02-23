$43.270.01
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
06:24 • 2472 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 17373 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 36758 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 36799 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 43370 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 41402 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 49112 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 54531 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 43098 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
На Гуляйпольское и Покровское направления пришлась более трети боев - карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 1228 просмотра

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 130 боевых столкновений, более трети из которых пришлась на Гуляйпольское и Покровское направления. Оккупанты нанесли 2 ракетных и 95 авиационных ударов, задействовали 8990 дронов-камикадзе.

На Гуляйпольское и Покровское направления пришлась более трети боев - карта от Генштаба

На Гуляйпольском и Покровском направлениях за прошедшие сутки на фронте стали самыми горячими, на них пришлась более трети из 130 боев, сообщили в утренней сводке в Генштабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 130 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив 51 ракету, 95 авиационных ударов, сбросив 244 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 8990 дронов-камикадзе и совершили 3331 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 78 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Покровское, Просяная, Ровное Днепропетровской области; Рождественка, Копани, Долинка, Терсянка, Зарница, Воздвижевка, Гуляйпольское, Чаривное, Новониколаевка, Самойловка, Любицкое, Таврическое, Камышеваха, Веселянка, Зеленое, Розовка, Барвиновка, Новоданиловка Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, четыре пункта управления БпЛА, артиллерийскую систему, узел связи, средство ПВО и одну другую важную цель российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили одну атаку противника. Враг нанес пять авиационных ударов, сбросив 12 управляемых бомб, совершил 83 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, девять из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Двуречанского.

На Купянском направлении вчера состоялась одна атака захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Дробышево и в сторону Новосергиевки, Александровки, Ставков.

На Славянском направлении наши защитники отбили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Платоновки, Резниковки, Закотного.

На Краматорском направлении россияне один раз пытались продвинуться на позиции наших войск, в районе Васюковки.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Софиевка и в сторону Ильиновки, Константиновки, Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новоподгороднее.

На Александровском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции, в районах населенных пунктов Степное, Калиновское, Терновое и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении противник 27 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя и в сторону Зеленого, Железнодорожного, Гуляйпольского, Еленоконстантиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки, в районах Приморского и Степного.

На Приднепровском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

ВСУ уничтожили 720 оккупантов за сутки на всех направлениях - Генштаб23.02.26, 06:51 • 6534 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина