На Гуляйпольское и Покровское направления пришлась более трети боев - карта от Генштаба

На Гуляйпольском и Покровском направлениях за прошедшие сутки на фронте стали самыми горячими, на них пришлась более трети из 130 боев, сообщили в утренней сводке в Генштабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 130 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив 51 ракету, 95 авиационных ударов, сбросив 244 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 8990 дронов-камикадзе и совершили 3331 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 78 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Покровское, Просяная, Ровное Днепропетровской области; Рождественка, Копани, Долинка, Терсянка, Зарница, Воздвижевка, Гуляйпольское, Чаривное, Новониколаевка, Самойловка, Любицкое, Таврическое, Камышеваха, Веселянка, Зеленое, Розовка, Барвиновка, Новоданиловка Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, четыре пункта управления БпЛА, артиллерийскую систему, узел связи, средство ПВО и одну другую важную цель российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили одну атаку противника. Враг нанес пять авиационных ударов, сбросив 12 управляемых бомб, совершил 83 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, девять из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Двуречанского.

На Купянском направлении вчера состоялась одна атака захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Дробышево и в сторону Новосергиевки, Александровки, Ставков.

На Славянском направлении наши защитники отбили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Платоновки, Резниковки, Закотного.

На Краматорском направлении россияне один раз пытались продвинуться на позиции наших войск, в районе Васюковки.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Софиевка и в сторону Ильиновки, Константиновки, Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новоподгороднее.

На Александровском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции, в районах населенных пунктов Степное, Калиновское, Терновое и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении противник 27 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя и в сторону Зеленого, Железнодорожного, Гуляйпольского, Еленоконстантиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки, в районах Приморского и Степного.

На Приднепровском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

ВСУ уничтожили 720 оккупантов за сутки на всех направлениях - Генштаб