На фронти 60 боєзіткнень з початку доби, ворог активно діє на двох напрямках - Генштаб
Київ • УНН
Від початку доби зафіксовано 60 боєзіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках, продовжуються обстріли Сумської області.
Від початку доби кількість боєзіткнень складає 60. Ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
Продовжуються обстріли прикордонних районів Сумської області. Сьогодні постраждали населені пункти Нескучне, Кучерівка, Яструбщина, Рогізне та Рижівка
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 36 обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів. Відбулося одне боєзіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував у бік населених пунктів Вовчанськ, Охрімівка та Колодязне. Одна спроба ворога покращити свої позиції триває.
На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався просуватися в районі Піщаного.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили дві спроби загарбників просунутися в бік Ставків та Середнього.
На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Свято-Покровського. Боєзіткнення триває.
На Краматорському напрямку наступальні дії ворога не зафіксовані.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім наступальних дій поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки. Триває одна атака.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Родинського, Новоолександрівки, Шевченка, Котлиного, Покровська, Молодецького, Новопавлівки, Білицького, Новопідгородного, Дачного та Іванівки. Сили оборони стримують окупантів, уже зупинено 23 атаки.
На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 15 атак, у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Залізничного і Рибного. Ворог завдав авіаударів по районах Кам’янки, Верхньої Терси, Воздвижівки, Барвінівки та Лугівського.
На Оріхівському, Придніпровському та інших напрямках суттєвих змін в обстановці не було. Спроби ворога просуватися на цей не фіксувалися.
