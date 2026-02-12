$43.030.06
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 2316 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
11:56 • 7808 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 12816 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 16345 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 25399 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 71811 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 48016 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 58249 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 45504 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На фронти 60 боєзіткнень з початку доби, ворог активно діє на двох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Від початку доби зафіксовано 60 боєзіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках, продовжуються обстріли Сумської області.

На фронти 60 боєзіткнень з початку доби, ворог активно діє на двох напрямках - Генштаб

Від початку доби кількість боєзіткнень складає 60. Ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Продовжуються обстріли прикордонних районів Сумської області. Сьогодні постраждали населені пункти Нескучне, Кучерівка, Яструбщина, Рогізне та Рижівка 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 36 обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів. Відбулося одне боєзіткнення. 

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував у бік населених пунктів Вовчанськ, Охрімівка та Колодязне. Одна спроба ворога покращити свої позиції триває. 

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався просуватися в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дві спроби загарбників просунутися в бік Ставків та Середнього. 

На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Свято-Покровського. Боєзіткнення триває. 

На Краматорському напрямку наступальні дії ворога не зафіксовані.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім наступальних дій поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки. Триває одна атака. 

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Родинського, Новоолександрівки, Шевченка, Котлиного, Покровська, Молодецького, Новопавлівки, Білицького, Новопідгородного, Дачного та Іванівки. Сили оборони стримують окупантів, уже зупинено 23 атаки.

На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. 

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 15 атак, у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Залізничного і Рибного. Ворог завдав авіаударів по районах Кам’янки, Верхньої Терси, Воздвижівки, Барвінівки та Лугівського. 

На Оріхівському, Придніпровському та інших напрямках суттєвих змін в обстановці не було. Спроби ворога просуватися на цей не фіксувалися.

Втрати ворога: мінус 770 солдатів та майже півтори тисячі БпЛА за добу12.02.26, 07:30 • 3042 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Україна