На фронте 60 боестолкновений с начала суток, враг активно действует на двух направлениях - Генштаб

С начала суток зафиксировано 60 боестолкновений. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, продолжаются обстрелы Сумской области.
С начала суток количество боестолкновений составляет 60. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Продолжаются обстрелы приграничных районов Сумской области. Сегодня пострадали населенные пункты Нескучное, Кучеровка, Ястребщина, Рогозное и Рыжевка
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 36 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений. Произошло одно боестолкновение.
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал в сторону населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Колодязное. Одна попытка врага улучшить свои позиции продолжается.
На Купянском направлении враг один раз пытался продвигаться в районе Песчаного.
На Лиманском направлении украинские воины отбили две попытки захватчиков продвинуться в сторону Ставков и Среднего.
На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Свято-Покровского. Боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении наступательные действия врага не зафиксированы.
На Константиновском направлении захватчики совершили восемь наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки. Продолжается одна атака.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Родинского, Новоалександровки, Шевченко, Котлиного, Покровска, Молодецкого, Новопавловки, Белицкого, Новоподгородного, Дачного и Ивановки. Силы обороны сдерживают оккупантов, уже остановлено 23 атаки.
На Александровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 15 атак, в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зализничного и Рыбного. Враг нанес авиаудары по районам Каменки, Верхней Терсы, Воздвиженки, Барвенково и Луговского.
На Ореховском, Приднепровском и других направлениях существенных изменений в обстановке не было. Попытки врага продвигаться на этот не фиксировались.
