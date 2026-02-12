$43.030.06
14:09 • 954 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 2636 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
11:56 • 8080 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 12948 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 16457 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
09:16 • 25453 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 71866 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 48050 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 58278 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 45531 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
На фронте 60 боестолкновений с начала суток, враг активно действует на двух направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 162 просмотра

С начала суток зафиксировано 60 боестолкновений. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, продолжаются обстрелы Сумской области.

На фронте 60 боестолкновений с начала суток, враг активно действует на двух направлениях - Генштаб

С начала суток количество боестолкновений составляет 60. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются обстрелы приграничных районов Сумской области. Сегодня пострадали населенные пункты Нескучное, Кучеровка, Ястребщина, Рогозное и Рыжевка 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 36 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений. Произошло одно боестолкновение. 

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал в сторону населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Колодязное. Одна попытка врага улучшить свои позиции продолжается. 

На Купянском направлении враг один раз пытался продвигаться в районе Песчаного.

На Лиманском направлении украинские воины отбили две попытки захватчиков продвинуться в сторону Ставков и Среднего. 

На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Свято-Покровского. Боестолкновение продолжается. 

На Краматорском направлении наступательные действия врага не зафиксированы.

На Константиновском направлении захватчики совершили восемь наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки. Продолжается одна атака. 

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Родинского, Новоалександровки, Шевченко, Котлиного, Покровска, Молодецкого, Новопавловки, Белицкого, Новоподгородного, Дачного и Ивановки. Силы обороны сдерживают оккупантов, уже остановлено 23 атаки.

На Александровском направлении враг наступательных действий не проводил. 

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 15 атак, в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зализничного и Рыбного. Враг нанес авиаудары по районам Каменки, Верхней Терсы, Воздвиженки, Барвенково и Луговского. 

На Ореховском, Приднепровском и других направлениях существенных изменений в обстановке не было. Попытки врага продвигаться на этот не фиксировались.

Потери врага: минус 770 солдат и почти полторы тысячи БПЛА за сутки12.02.26, 07:30 • 3044 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Украина