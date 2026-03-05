$43.720.26
50.830.37
ukenru
Ексклюзив
12:41 • 13940 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 28542 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 28685 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 29318 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 46977 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 21420 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 43925 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 73674 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 95682 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 82088 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
На фронті зафіксовано 56 атак, ворог активно діє на трьох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 56 атак. Ворог активно діє на Гуляйпільському, Покровському та Костянтинівському напрямках.

На фронті зафіксовано 56 атак, ворог активно діє на трьох напрямках - Генштаб

Від початку доби на фронті кількість атак російського агресора становить 56. Ворог активно діє на Гуляйпільському, Покровському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши три керовані бомби, здійснив 76 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках наразі наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Чернещина, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку агресор атакував два рази, в районі Ямполя та Платонівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 наступальних дій в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки. 

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопавлівка. Дві атаки тривають.

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у районах населених пунктів Новогригорівка, Красногірське. 

На Гуляйпільському напрямку відбулося 16 атак у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Залізничного, Варварівки, Староукраїнки. Сили оборони стримують натиск, уже відбито 14 атак. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Копані, Барвінівка, Верхня Терса, Варварівка. 

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення неподалік Степногірська. 

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

ЗСУ ліквідували 900 окупантів за добу - загальні втрати рф перевищили 1,27 мільйона05.03.26, 07:44 • 4442 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
