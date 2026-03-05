На фронте зафиксировано 56 атак, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток на фронте произошло 56 атак. Враг активно действует на Гуляйпольском, Покровском и Константиновском направлениях.
С начала суток на фронте количество атак российского агрессора составляет 56. Враг активно действует на Гуляйпольском, Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиационный удар, сбросив три управляемые бомбы, совершил 76 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском и Купянском направлениях наступательных действий врага не зафиксировано.
На Лиманском направлении украинские воины отбили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Чернещина, Дробышево, Лиман.
На Славянском направлении агрессор атаковал два раза, в районе Ямполя и Платоновки.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении захватчики совершили 14 наступательных действий в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новопавловка. Две атаки продолжаются.
На Александровском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Новогригоровка, Красногорское.
На Гуляйпольском направлении произошло 16 атак в районах Гуляйполя, Зеленого и в сторону Зализничного, Варваровки, Староукраинки. Силы обороны сдерживают натиск, уже отбито 14 атак. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижевка, Копани, Барвенковка, Верхняя Терса, Варваровка.
На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение неподалеку Степногорска.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
ВСУ ликвидировали 900 оккупантов за сутки - общие потери РФ превысили 1,27 миллиона05.03.26, 07:44 • 4478 просмотров