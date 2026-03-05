На фронте зафиксировано 56 атак, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб

$43.720.26
Эксклюзив
12:41 • 14676 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 30326 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11 • 30006 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00 • 30642 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
11:33 • 48941 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 21896 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 44651 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 74498 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 96463 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 82277 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Теги
Авторы
Популярные новости
Украина отреагировала на передачу рф пленных украинцев в Венгрию - коордштаб призвал не делать из военных "разменную монету"5 марта, 06:54 • 29746 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 56586 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 17781 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 28143 просмотра
Shahed, поразивший британскую авиабазу на Кипре, был запущен не из Ирана - APPhoto13:04 • 24968 просмотра
публикации
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto14:41 • 1900 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 28262 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
11:33 • 48941 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 56687 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 66422 просмотра
УНН Lite
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 17859 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 35726 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 51181 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 54201 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 60804 просмотра
На фронте зафиксировано 56 атак, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 602 просмотра

С начала суток на фронте произошло 56 атак. Враг активно действует на Гуляйпольском, Покровском и Константиновском направлениях.

На фронте зафиксировано 56 атак, враг активно действует на трех направлениях - Генштаб

С начала суток на фронте количество атак российского агрессора составляет 56. Враг активно действует на Гуляйпольском, Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиационный удар, сбросив три управляемые бомбы, совершил 76 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском и Купянском направлениях наступательных действий врага не зафиксировано.

На Лиманском направлении украинские воины отбили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Чернещина, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении агрессор атаковал два раза, в районе Ямполя и Платоновки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили 14 наступательных действий в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и в сторону Ильиновки, Степановки. 

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новопавловка. Две атаки продолжаются.

На Александровском направлении враг трижды наступал в районах населенных пунктов Новогригоровка, Красногорское. 

На Гуляйпольском направлении произошло 16 атак в районах Гуляйполя, Зеленого и в сторону Зализничного, Варваровки, Староукраинки. Силы обороны сдерживают натиск, уже отбито 14 атак. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижевка, Копани, Барвенковка, Верхняя Терса, Варваровка. 

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение неподалеку Степногорска. 

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

ВСУ ликвидировали 900 оккупантов за сутки - общие потери РФ превысили 1,27 миллиона05.03.26, 07:44 • 4478 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине