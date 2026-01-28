На фронті відбулося 109 бойових зіткнень, ворог застосував понад 4,5 тис. дронів - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 109 бойових зіткнень. Ворог застосував 4523 дронів-камікадзе та здійснив 2912 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 63 авіаційні удари, скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4523 дронів-камікадзе та здійснив 2912 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог 14 разів атакував позиції наших захисників та здійснив 74 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, три з яких з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, та у бік Обухівки, Зеленого, Вовчанських Хуторів, Колодязного й Кутьківки. Українські підрозділи відбили 13 атак.

Дві атаки сьогодні відбивали українські захисники у бік Радьківки та Піщаного на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили сім атак в районі Мирного та у напрямках Лиману, Дробишевого й Ставок.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали шість спроб окупантів просунутися в районах Ямполя, Свято-Покровського та у бік Рай-Олександрівки. Один бій триває.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Предтечине, Плещіївка, Софіївка та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 45 окупантів та поранили 25; знищили 47 безпілотних літальних апаратів, одне укриття особового складу, два склади боєприпасів, десять одиниць автомобільного та одну одиницю спеціального транспорту, один квадроцикл та одну гармату, також уражено три одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки та 12 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили одну атаку окупантів у бік Єгорівки. Ворожого авіаудару зазнала Гаврилівка.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 11 атак окупантів, у районі Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля. Один бій триває. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Воздвижівка, Барвінівка, Долинка, Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі Степногірська та в бік Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб