19:02 • 4028 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
18:50 • 6794 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
18:25 • 6942 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
18:10 • 7976 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
15:19 • 12662 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18 • 15606 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57 • 12270 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 23857 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 23635 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 27561 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
На фронте произошло 109 боевых столкновений, враг применил более 4,5 тыс. дронов - Генштаб

Киев • УНН

 • 228 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 109 боевых столкновений. Враг совершил один ракетный удар, 63 авиационных удара и сбросил 159 управляемых авиабомб.

На фронте произошло 109 боевых столкновений, враг применил более 4,5 тыс. дронов - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 109 боевых столкновений. Враг применил 4523 дрона-камикадзе и совершил 2912 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 63 авиационных удара, сбросил 159 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4523 дрона-камикадзе и совершил 2912 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг 14 раз атаковал позиции наших защитников и совершил 74 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, три из которых из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилепка, и в сторону Обуховки, Зеленого, Волчанских Хуторов, Колодязного и Кутьковки. Украинские подразделения отбили 13 атак.

Две атаки сегодня отбивали украинские защитники в сторону Радьковки и Песчаного на Купянском направлении.

На Лиманском направлении украинские воины остановили семь атак в районе Мирного и в направлениях Лимана, Дробышево и Ставок.

На Славянском направлении наши защитники отбивали шесть попыток оккупантов продвинуться в районах Ямполя, Свято-Покровского и в сторону Рай-Александровки. Один бой продолжается.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Предтечино, Плещеевка, Софиевка и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Мирноград, Котлино, Молодецкое, Филиал, Дачное.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 45 оккупантов и ранили 25; уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов, одно укрытие личного состава, два склада боеприпасов, десять единиц автомобильного и одну единицу специального транспорта, один квадроцикл и одну пушку, также поражено три единицы автомобильной и одну единицу специальной техники и 12 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили одну атаку оккупантов в сторону Егоровки. Вражескому авиаудару подверглась Гавриловка.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 11 атак оккупантов, в районе Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья. Один бой продолжается. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Терноватое, Зализничное, Верхняя Терса, Воздвижевка, Барвиновка, Долинка, Чаривное.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска и в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб28.01.26, 06:58 • 37448 просмотров

Антонина Туманова

