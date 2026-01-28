На фронте произошло 109 боевых столкновений, враг применил более 4,5 тыс. дронов - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 109 боевых столкновений. Враг применил 4523 дрона-камикадзе и совершил 2912 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 63 авиационных удара, сбросил 159 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4523 дрона-камикадзе и совершил 2912 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг 14 раз атаковал позиции наших защитников и совершил 74 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, три из которых из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилепка, и в сторону Обуховки, Зеленого, Волчанских Хуторов, Колодязного и Кутьковки. Украинские подразделения отбили 13 атак.

Две атаки сегодня отбивали украинские защитники в сторону Радьковки и Песчаного на Купянском направлении.

На Лиманском направлении украинские воины остановили семь атак в районе Мирного и в направлениях Лимана, Дробышево и Ставок.

На Славянском направлении наши защитники отбивали шесть попыток оккупантов продвинуться в районах Ямполя, Свято-Покровского и в сторону Рай-Александровки. Один бой продолжается.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Предтечино, Плещеевка, Софиевка и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Покровск, Мирноград, Котлино, Молодецкое, Филиал, Дачное.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 45 оккупантов и ранили 25; уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов, одно укрытие личного состава, два склада боеприпасов, десять единиц автомобильного и одну единицу специального транспорта, один квадроцикл и одну пушку, также поражено три единицы автомобильной и одну единицу специальной техники и 12 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили одну атаку оккупантов в сторону Егоровки. Вражескому авиаудару подверглась Гавриловка.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 11 атак оккупантов, в районе Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья. Один бой продолжается. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Терноватое, Зализничное, Верхняя Терса, Воздвижевка, Барвиновка, Долинка, Чаривное.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска и в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

