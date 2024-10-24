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На фронті 101 бій з початку доби: де ворог атакує найактивніше

Київ • УНН

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На фронті відбувся 101 бій, половина з них на Покровському та Лиманському напрямках. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку - 30, та на Лиманському напрямку - 21 атака.

На фронті 101 бій з початку доби: де ворог атакує найактивніше

На фронті з початку доби стався 101 бій, половина з них - на Покровському та Лиманському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 24 жовтня, пише УНН.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів та вживають усіх необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 101

- повідомили в Генштабі.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками така:

На Харківському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці.

На Куп’янському напрямку російські окупанти вісім разів атакували Сили оборони в районах Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки та Вишневого. П’ять боєзіткнень ще тривають. По Петропавлівці, Андріївці та Куп'янську ворожа авіація завдала ударів шістнадцятьма НАРами та чотирма КАБами.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 21 атаку на позиції українців поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Катеринівка, Греківка, Твердохлібове, Терни, Зарічне, Торське та Серебрянка, два боєзіткнення тривають дотепер. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

В районі населеного пункту Виїмка на Сіверському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону наших позицій. Ситуація під контролем оборонців України.

На Краматорському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбивали дві атаки російських загарбників поблизу Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку агресор здійснив чотири авіаційних удари, скинувши на житлові райони та цивільну інфраструктуру міста Торецьк сім керованих авіаційних бомб.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Новоторецького, Променя, Лисівки, Красного Яру, Селидового, Сухого Яру, Миколаївки, Крутого Яру та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 28 атак противника, два боєзіткнення – ще тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 10 разів у бік населених пунктів Новодмитрівка, Зоряне, Кремінна Балка, Новомиколаївка, Максимільянівка, Антонівка, Катеринівка та Костянтинівка. Дев’ять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку відбулося дві ворожі атаки у бік Богоявленки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили один штурм ворога поблизу Новоданилівки, водночас ворог застосовував штурмову авіацію поблизу населеного пункту Малі Щербаки.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Новеньке, Локня, Басівка, Княжичі, Тур'я, Шалигіне Сумської області; Леонівка Чернігівської області. Окрім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах Басівки, Біловодів та Великої Писарівки.

"У Курській області авіація ворога продовжує рівняти із землею свої села та міста. Від початку доби російські літаки завдали 16 авіаударів 18 КАБами по власній території", - вказали у Генштабі.

Ще плюс 1240 окупантів, 108 БПЛА і 45 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога24.10.24, 07:56 • 20723 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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