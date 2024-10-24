На фронте 101 бой с начала суток: где враг атакует активнее всего

ukenru
В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
12:43 • 23293 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
12:10 • 52818 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Эксклюзив
Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
11:04 • 78611 просмотра

Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

Эксклюзив
Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
09:59 • 92853 просмотра

Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

Эксклюзив
Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
08:48 • 101138 просмотра

Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
06:53 • 103382 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

Эксклюзив
Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы
23 октября 2024, 13:23 • 126686 просмотра

Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы

Эксклюзив
Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать
23 октября 2024, 13:00 • 137493 просмотра

Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать

Эксклюзив
С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток
23 октября 2024, 12:20 • 134828 просмотра

С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток

Эксклюзив
Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф
23 октября 2024, 11:58 • 129830 просмотра

Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Войска рф нанесли более 300 ударов по Запорожской области - ОВА

Войска рф нанесли более 300 ударов по Запорожской области - ОВА

04:36 • 71528 просмотра
Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

08:05 • 101987 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

09:11 • 97737 просмотра
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

09:40 • 104979 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

10:51 • 45831 просмотра
публикации
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

09:40 • 104979 просмотра
Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

23 октября 2024, 12:13 • 143903 просмотра
Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

23 октября 2024, 11:41 • 143584 просмотра
НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

23 октября 2024, 11:02 • 144475 просмотра
"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
Эксклюзив

23 октября 2024, 08:29 • 154677 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

10:51 • 45831 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

09:11 • 97737 просмотра
Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

08:05 • 101987 просмотра
В США презентовали роскошный дом на колесах, стоимость которого стартует от 750 тыс. долларов

В США презентовали роскошный дом на колесах, стоимость которого стартует от 750 тыс. долларов

18:19 • 72941 просмотра
Приход Ла-Нинья откладывается до ноября, Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года

Приход Ла-Нинья откладывается до ноября, Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года

15:18 • 105562 просмотра
Актуальное
На фронте 101 бой с начала суток: где враг атакует активнее всего

На фронте 101 бой с начала суток: где враг атакует активнее всего

Киев  •  УНН

13:56 • 2366 просмотра

Read in English

На фронте состоялся 101 бой, половина из них на Покровском и Лиманском направлениях. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении - 30, и на Лиманском направлении - 21 атака.

На фронте с начала суток произошел 101 бой, половина из них - на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 24 октября, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов и принимают все необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 101

- сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы.

На Купянском направлении российские оккупанты восемь раз атаковали Силы обороны в районах Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки и Вишневого. Пять боестолкновений еще продолжаются. По Петропавловке, Андреевке и Купянску вражеская авиация нанесла удары шестнадцатью НАРами и четырьмя КАБами.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 21 атаку на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Екатериновка, Грековка, Твердохлебово, Терны, Заречное, Торское и Серебрянка, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

В районе населенного пункта Выемка на Северском направлении враг один раз пытался прорвать оборону наших позиций. Ситуация под контролем защитников Украины.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отражали две атаки российских захватчиков вблизи Часового Яра и Предтечино.

На Торецком направлении агрессор совершил четыре авиационных удара, сбросив на жилые районы и гражданскую инфраструктуру города Торецк семь управляемых авиационных бомб.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Новоторецкого, Проминя, Лисовки, Красного Яра, Селидово, Сухого Яра, Николаевки, Крутого Яра и Михайловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 28 атак противника, два боестолкновения - еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 10 раз в сторону населенных пунктов Новодмитровка, Зоряное, Кременная Балка, Новониколаевка, Максимильяновка, Антоновка, Екатериновка и Константиновка. Девять попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времовском направлении состоялось две вражеские атаки в сторону Богоявленки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили один штурм врага вблизи Новоданиловки, одновременно враг применял штурмовую авиацию вблизи населенного пункта Малые Щербаки.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Новенькое, Локня, Басовка, Княжичи, Турья, Шалыгино Сумской области; Леоновка Черниговской области. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по районам Басовки, Беловодов и Большой Писаревки.

"В Курской области авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. С начала суток российские самолеты нанесли 16 авиаударов 18 КАБами по собственной территории", - указали в Генштабе.

Еще плюс 1240 оккупантов, 108 БПЛА и 45 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага24 октября 2024, 04:56 • 18148 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина