На фронте 101 бой с начала суток: где враг атакует активнее всего
Киев • УНН
На фронте состоялся 101 бой, половина из них на Покровском и Лиманском направлениях. Больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении - 30, и на Лиманском направлении - 21 атака.
На фронте с начала суток произошел 101 бой, половина из них - на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 24 октября, пишет УНН.
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов и принимают все необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 101
По данным Генштаба, ситуация по направлениям такова:
На Харьковском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы.
На Купянском направлении российские оккупанты восемь раз атаковали Силы обороны в районах Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки и Вишневого. Пять боестолкновений еще продолжаются. По Петропавловке, Андреевке и Купянску вражеская авиация нанесла удары шестнадцатью НАРами и четырьмя КАБами.
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 21 атаку на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Екатериновка, Грековка, Твердохлебово, Терны, Заречное, Торское и Серебрянка, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
В районе населенного пункта Выемка на Северском направлении враг один раз пытался прорвать оборону наших позиций. Ситуация под контролем защитников Украины.
На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отражали две атаки российских захватчиков вблизи Часового Яра и Предтечино.
На Торецком направлении агрессор совершил четыре авиационных удара, сбросив на жилые районы и гражданскую инфраструктуру города Торецк семь управляемых авиационных бомб.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Новоторецкого, Проминя, Лисовки, Красного Яра, Селидово, Сухого Яра, Николаевки, Крутого Яра и Михайловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 28 атак противника, два боестолкновения - еще продолжаются.
На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 10 раз в сторону населенных пунктов Новодмитровка, Зоряное, Кременная Балка, Новониколаевка, Максимильяновка, Антоновка, Екатериновка и Константиновка. Девять попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.
На Времовском направлении состоялось две вражеские атаки в сторону Богоявленки.
На Ореховском направлении наши защитники отбили один штурм врага вблизи Новоданиловки, одновременно враг применял штурмовую авиацию вблизи населенного пункта Малые Щербаки.
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Новенькое, Локня, Басовка, Княжичи, Турья, Шалыгино Сумской области; Леоновка Черниговской области. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по районам Басовки, Беловодов и Большой Писаревки.
"В Курской области авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. С начала суток российские самолеты нанесли 16 авиаударов 18 КАБами по собственной территории", - указали в Генштабе.
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