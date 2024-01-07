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На дорогах держзначення працюють більше як тисяча людей і 930 одиниць техніки для ліквідації наслідків негоди

На дорогах держзначення працюють більше як тисяча людей і 930 одиниць техніки для ліквідації наслідків негоди

Київ • УНН

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1 046 осіб та 932 одиниці техніки забезпечують прохідність національних доріг України попри складні погодні умови. Мустафа Найєм закликає водіїв бути обережними.

На вечір неділі, 7 січня, 932 одиниці техніки забезпечують безперешкодний рух дорогами державного значення. Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм на своїй сторінці у Фейсбук, передає УНН.

У більшості областей України оголошено штормове попередження. У західних, центральних та східних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовина.

"Зараз безперешкодний рух дорогами державного значення забезпечують вже 1046 людей та 932 одиниці техніки. Попри ускладнення погодних умов робимо все, щоб не обмежувати рух для транспорту", - написав Найєм.

Він додав, що 8 січня в Україні прогнозують погіршення погоди: у південних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на Одещині вдень пориви вітру 15-20 м/с.

"Просимо водіїв бути обережними. Без нагальної потреби не виїжджайте на дороги. Якщо ж плануєте поїздку, враховуйте погодні умови. Використовуйте спеціальні технічні засоби для таких ситуацій – це ланцюги або браслети протиковзання. Буксирувальний трос, лопату, каністру з бензином, зимовий омивач скла, аптечку, знак аварійної зупинки, вогнегасник беріть обовʼязково, якщо попереду – довга дорога", - застеріг Найєм.

Нагадаємо

7 січня в Україні розпочав роботу цілодобовий Штаб з ліквідації наслідків негоди. Із 7 по 9 січня очікуються складні погодні умови: різке зниження температури повітря до 19 – 25 градусів морозу та сильні снігопади.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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