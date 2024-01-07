На дорогах госзначения работают более тысячи человек и 930 единиц техники для ликвидации последствий непогоды
Киев • УНН
1 046 человек и 932 единицы техники обеспечивают проходимость национальных дорог Украины, несмотря на сложные погодные условия. Мустафа Найем призывает водителей быть осторожными.
На вечер воскресенья, 7 января, 932 единицы техники обеспечивают беспрепятственное движение по дорогам государственного значения. Об этом сообщил председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем на своей странице в Фейсбук, передает УНН.
В большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение. В западных, центральных и восточных областях гололед, налипание мокрого снега, метель.
"Сейчас беспрепятственное движение по дорогам государственного значения обеспечивают уже 1046 человек и 932 единицы техники. Несмотря на осложнение погодных условий делаем все, чтобы не ограничивать движение для транспорта", - написал Найем.
Он добавил, что 8 января в Украине прогнозируют ухудшение погоды: в южных областях гололед, налипание мокрого снега, в Одесской области днем порывы ветра 15-20 м/с.
"Просим водителей быть осторожными. Без крайней необходимости не выезжайте на дороги. Если же планируете поездку, учитывайте погодные условия. Используйте специальные технические средства для таких ситуаций - это цепи или браслеты противоскольжения. Буксировочный трос, лопату, канистру с бензином, зимний омыватель стекла, аптечку, знак аварийной остановки, огнетушитель берите обязательно, если впереди - длинная дорога", - предостерег Найем.
Напомним,
7 января в Украине начал работу круглосуточный Штаб по ликвидации последствий непогоды. С 7 по 9 января ожидаются сложные погодные условия: резкое снижение температуры воздуха до 19 - 25 градусов мороза и сильные снегопады.
На дорогах госзначения работают более тысячи человек и 930 единиц техники для ликвидации последствий непогоды
1 046 человек и 932 единицы техники обеспечивают проходимость национальных дорог Украины, несмотря на сложные погодные условия. Мустафа Найем призывает водителей быть осторожными.
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