На донецькому напрямку бойовики випустили 40 мінометних снарядів по позиціях сил АТО

“На донецькому напрямку противник порушував режим тиші у Зайцевому і в Авдіївці. Всі обстріли відбулися у другій половині дня і як завжди були тривалими, від 30 хвилин до 2,5 години. І зазначимо, що українські війська були змушені відкривати вогонь у відповідь. Всього за добу на Донеччині відбулося чотири ворожих обстріли, зокрема два з використанням мінометів, при цьому по наших позиціях ворог випустив 40 мінометних снарядів”, — повідомив О.Мотузяник.