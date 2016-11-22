На донецькому напрямку бойовики випустили 40 мінометних снарядів по позиціях сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На донецькому напрямку протягом минулої доби незаконні збройні формування чотири рази обстріляли позиції сил АТО, випустивши по українських військових 40 мінометних снарядів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
“На донецькому напрямку противник порушував режим тиші у Зайцевому і в Авдіївці. Всі обстріли відбулися у другій половині дня і як завжди були тривалими, від 30 хвилин до 2,5 години. І зазначимо, що українські війська були змушені відкривати вогонь у відповідь. Всього за добу на Донеччині відбулося чотири ворожих обстріли, зокрема два з використанням мінометів, при цьому по наших позиціях ворог випустив 40 мінометних снарядів”, — повідомив О.Мотузяник.