На донецком направлении боевики выпустили 40 минометных снарядов по позициям сил АТО

"На донецком направлении противник нарушал режим тишины в Зайцево и в Авдеевке. Все обстрелы произошли во второй половине дня и как всегда были длительными, от 30 минут до 2,5 ч. И отметим, что украинские войска были вынуждены открывать огонь. Всего за сутки в Донецкой области произошло четыре вражеских обстрела, в том числе два с использованием минометов, при этом по нашим позициям враг выпустил 40 минометных снарядов", - сообщил А.Мотузянык.