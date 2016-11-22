На донецком направлении боевики выпустили 40 минометных снарядов по позициям сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. На донецком направлении за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования четыре раза обстреляли позиции сил АТО, выпустив по украинским военным 40 минометных снарядов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает УНН.
"На донецком направлении противник нарушал режим тишины в Зайцево и в Авдеевке. Все обстрелы произошли во второй половине дня и как всегда были длительными, от 30 минут до 2,5 ч. И отметим, что украинские войска были вынуждены открывать огонь. Всего за сутки в Донецкой области произошло четыре вражеских обстрела, в том числе два с использованием минометов, при этом по нашим позициям враг выпустил 40 минометных снарядов", - сообщил А.Мотузянык.