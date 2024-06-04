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На Донеччині росіяни вбили двох і поранили 2 людей, 11 разів вдарили по населених пунктах

На Донеччині росіяни вбили двох і поранили 2 людей, 11 разів вдарили по населених пунктах

Київ • УНН

 • 17764 перегляди

За добу росіяни вбили 2 жителів Донецької області та ще 2 поранили, 11 разів обстрілявши населені пункти області, завдавши значних збитків житловим будинкам та інфраструктурі.

За добу російські війська вбили 2 жителів Донецької області та ще 2 поранили, 11 разів обстрілявши населені пункти області, повідомив у вівторок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

За 3 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини - у Михайлівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення. Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини

- написав Філашкін у Telegram.

З його слів, ворог обстріляв чотири райони Донецької області:

  • Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено будинок. 
  • Покровський район. У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Зоряному. У Курахівській громаді обстріляні Веселий Гай, Успенівка і Курахове. Під вогнем околиці Селидівської громади. 
  • Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні околиці Тернів і Ямполівки. У Берестку Іллінівської громади пошкоджено 8 об'єктів. У селах Костянтинівської громади повторно пошкоджені приватні будинки. Зі "Смерчів" обстріляна Дружківка. 
  • Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 16 приватних будинків, 2 багатоповерхівки ті інфраструктурний об'єкт.

росіяни скинули КАБ на село на Донеччині, а потім завдали повторний удар: серед загиблих 12-річний хлопчик03.06.24, 14:20 • 14980 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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