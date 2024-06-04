На Донеччині росіяни вбили двох і поранили 2 людей, 11 разів вдарили по населених пунктах
Київ • УНН
За добу росіяни вбили 2 жителів Донецької області та ще 2 поранили, 11 разів обстрілявши населені пункти області, завдавши значних збитків житловим будинкам та інфраструктурі.
За добу російські війська вбили 2 жителів Донецької області та ще 2 поранили, 11 разів обстрілявши населені пункти області, повідомив у вівторок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
За 3 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини - у Михайлівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення. Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини
З його слів, ворог обстріляв чотири райони Донецької області:
- Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено будинок.
- Покровський район. У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Зоряному. У Курахівській громаді обстріляні Веселий Гай, Успенівка і Курахове. Під вогнем околиці Селидівської громади.
- Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні околиці Тернів і Ямполівки. У Берестку Іллінівської громади пошкоджено 8 об'єктів. У селах Костянтинівської громади повторно пошкоджені приватні будинки. Зі "Смерчів" обстріляна Дружківка.
- Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 16 приватних будинків, 2 багатоповерхівки ті інфраструктурний об'єкт.
росіяни скинули КАБ на село на Донеччині, а потім завдали повторний удар: серед загиблих 12-річний хлопчик03.06.24, 14:20 • 14980 переглядiв