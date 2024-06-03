росіяни скинули КАБ на село на Донеччині, а потім завдали повторний удар: серед загиблих 12-річний хлопчик
Київ • УНН
У Донецькій області в результаті російського обстрілу села Михайлівка загинули 2 людини, в тому числі 12-річний хлопчик, і 1 людина була поранена, пошкоджені щонайменше 5 будинків.
У Донецькій області російські війська скинули КАБ на Михайлівку, а потім завдали повторний удар, у результаті чого загинули 2 людини, в тому числі 12-річний хлопчик, і 1 людина була поранена, повідомив у понеділок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
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"2 людини загинули і 1 поранена внаслідок обстрілів Михайлівки Новогродівської громади. Серед загиблих - 12-річний хлопець. Зранку росіяни скинули на село керовану авіабомбу, а через півтори години повторили удар", - повідомив Філашкін у Telegram.
З його слів, пошкоджено щонайменше 5 будинків.
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