росияне сбросили КАБ на село в Донецкой области, а затем нанесли повторный удар: среди погибших 12-летний мальчик

В Донецкой области российские войска сбросили КАБ на Михайловку, а затем нанесли повторный удар, в результате чего погибли 2 человека, в том числе 12-летний мальчик, и 1 человек был ранен, сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

"2 человека погибли и 1 ранен в результате обстрелов Михайловки Новогродовской громады. Среди погибших - 12-летний парень. Утром россияне сбросили на село управляемую авиабомбу, а через полтора часа повторили удар", - сообщил Филашкин в Telegram.

По его словам, повреждены по меньшей мере 5 домов.

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