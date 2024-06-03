росияне сбросили КАБ на село в Донецкой области, а затем нанесли повторный удар: среди погибших 12-летний мальчик

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  47091 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  88875 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  61975 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
  •  102624 просмотра

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  107016 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  110281 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172358 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  163155 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162195 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  149019 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

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Офис Генпрокурора об издевательствах над украинскими военнопленными: на видео минимум два военных преступления

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Boeing и NASA запланировали дебютный полет Starliner на 5 июня

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росияне сбросили КАБ на село в Донецкой области, а затем нанесли повторный удар: среди погибших 12-летний мальчик

В Донецкой области в результате российского обстрела села Михайловка погибли 2 человека, в том числе 12-летний мальчик, и 1 человек был ранен, повреждены по меньшей мере 5 домов.

Война •   •  5658 просмотра
росияне сбросили КАБ на село в Донецкой области, а затем нанесли повторный удар: среди погибших 12-летний мальчик

Уже более 400 офицеров Службы образовательной безопасности работают в школах Украины - МВД

В этом году 402 сотрудника Службы безопасности образования уже несут службу в украинских школах для защиты детей. Также МВД работает над внедрением паспортов безопасности учебных заведений, проводят занятия по минной безопасности.

Общество •   •  5250 просмотра
Уже более 400 офицеров Службы образовательной безопасности работают в школах Украины - МВД

Офис Генпрокурора об издевательствах над украинскими военнопленными: на видео минимум два военных преступления

По данным Офиса Генпрокурора, на видео зафиксировано по меньшей мере два военных преступления, связанные с жестоким обращением с украинскими военнопленными на Харьковском направлении.

Война •   •  10946 просмотра
Офис Генпрокурора об издевательствах над украинскими военнопленными: на видео минимум два военных преступления

Boeing и NASA запланировали дебютный полет Starliner на 5 июня

Команды Boeing и NASA готовятся к запуску новой космической капсулы Starliner 5 июня после решения проблемы, которая привела к задержке первой попытки запуска в субботу.

Новости Мира •   •  9569 просмотра
Boeing и NASA запланировали дебютный полет Starliner на 5 июня

В рф заявили об атаке на место дислокации российского минобороны: есть раненые

Место дислокации Министерства обороны россии в белгородской области подверглось нападению, в результате чего возник пожар. Сгорело несколько единиц военной техники, а трое военнослужащих получили ранения.

Новости Мира •   •  9920 просмотра
В рф заявили об атаке на место дислокации российского минобороны: есть раненые

Японию всколыхнули два землетрясения, повреждена электростанция

Два сильных землетрясения магнитудой 5,9 и 4,8 произошли в японской префектуре Исикава, нанеся незначительный ущерб электростанции Шика, но без каких-либо нарушений на близлежащих атомных электростанциях.

Новости Мира •   •  9621 просмотра
Японию всколыхнули два землетрясения, повреждена электростанция

Петиция о бронях для чрезвычайников набрала 25 тысяч подписей: ее должно рассмотреть правительство

Петиция о бронировании от мобилизации для чрезвычайников, которую создали 31 мая, по состоянию на утро 3 июня набрала более 30 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых. Теперь ее должен рассмотреть Кабинет Министров.

Общество •   •  10784 просмотра
Петиция о бронях для чрезвычайников набрала 25 тысяч подписей: ее должно рассмотреть правительство

Шольц: "Мы будем защищать каждый квадратный дюйм территории НАТО"

НАТО будет защищать каждый квадратный дюйм своей территории, заявил канцлер Германии. Он рассказал, что Альянс укрепил свою восточную границу из-за сохранения угрозы со стороны россии.

Новости Мира •   •  9169 просмотра
Шольц: "Мы будем защищать каждый квадратный дюйм территории НАТО"

Экспорт украинским морским коридором достиг 50 млн тонн

Украина за 9 месяцев экспортировала морским коридором 50 млн тонн грузов.

Экономика •   •  9240 просмотра
Экспорт украинским морским коридором достиг 50 млн тонн

Вербует школьников на войну против Украины: главе "Юнармии" в Крыму объявили подозрение

Руководителю регионального штаба российской "Юнармии" в Крыму сергею гаврильчуку заочно объявлено о подозрении в вербовке местных школьников для войны против Украины и обучении их тактике ведения боя.

Война •   •  10291 просмотра
Вербует школьников на войну против Украины: главе "Юнармии" в Крыму объявили подозрение