В Донецкой области россияне ударили по населенным пунктам 14 раз, пятеро раненых

В Донецкой области российские войска за прошедшие сутки обстреляли три района, повредив жилые дома, сооружения и инфраструктуру, за сутки известно о 5 раненых, сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

"За 2 июня россияне ранили 5 жителей Донетчины: 2 в Белозерском и Зализном, 1 в Вовчьем. (...) Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области", - сообщил Филашкин в Telegram.

По его словам, ситуация по районам следующая:

Покровский район. В Марьинской громаде из артиллерии обстреляны Прасковеевка, Максимильяновка и Константиновка. В Кураховке повреждены 4 дома, также в громаде обстреляны Курахово и Ганновка. Под удар попали окрестности Ганновки Добропольской громады.

Краматорский район. В Лиманской громаде повреждены 6 домов: 5 в Ямполе и 1 в Новом. В Константиновке поврежден дом. Под огнем - окрестности Николаевской громады.

Бахмутский район. В Зализном Торецкой громады ранены 2 человека, повреждены 3 дома, 2 админздания и инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северске разрушены 2 дома, еще 1 повреждены в Серебрянке.

С линии фронта, по данным Филашкина, эвакуированы еще 49 человек, в том числе 8 детей.

Зону эвакуации семей с детьми решили расширить в Донецкой области