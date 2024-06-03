На Донеччині росіяни вдарили по населених пунктах 14 разів, п'ятеро поранених
Київ • УНН
У Донецькій області російські війська минулої доби обстріляли три райони, пошкодивши житлові будинки, споруди та інфраструктуру, за добу відомо про 5 поранених.
У Донецькій області російські війська минулої доби обстріляли три райони, пошкодивши житлові будинки, споруди та інфраструктуру, за добу відомо про 5 поранених, повідомив у понеділок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
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"За 2 червня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: 2 у Білозерському і Залізному, 1 у Вовчому. (...) Усього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини", - повідомив Філашкін у Telegram.
З його слів, ситуація по районах наступна:
- Покровський район. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка і Костянтинівка. У Курахівці пошкоджено 4 будинки, також у громаді обстріляні Курахове і Ганнівка. Під удар потрапили околиці Ганнівки Добропільської громади.
- Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 6 будинків: 5 у Ямполі і 1 у Новому. У Костянтинівці пошкоджено будинок. Під вогнем — околиці Миколаївської громади.
- Бахмутський район. У Залізному Торецької громади поранено 2 людини, пошкоджено 3 будинки, 2 адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську зруйновано 2 будинки, ще 1 пошкоджено у Серебрянці.
З лінії фронту, за даними Філашкіна, евакуйовано ще 49 людей, у тому числі 8 дітей.
Зону евакуації сімей з дітьми вирішили розширити на Донеччині29.05.24, 14:45 • 13894 перегляди