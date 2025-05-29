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На Донеччині масштабна лісова пожежа через авіаудар рф: людей просять не наближатися

Київ • УНН

 • 1536 перегляди

27 травня біля Лимана виникла масштабна лісова пожежа через авіаудар по селу Брусівка. Рятувальники локалізували займання лісової підстилки на площі 154,9 га.

На Донеччині масштабна лісова пожежа через авіаудар рф: людей просять не наближатися

Під Лиманом на Донеччині через авіаудар рф виникла масштабна лісова пожежа, людей просять не наближатися, повідомили у ГУ ДСНС в області у четвер, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, масштабна лісова пожежа виникла 27 травня внаслідок авіаудару по селу Брусівка Лиманської громади. 28 травня о 18:35 рятувальникам вдалося локалізувати займання лісової підстилки на площі 154,9 га.

Станом на 29 травня, за результатами моніторингу, між селами Щурове та Брусівка зафіксовано тління лісової підстилки на площі близько 6 га.

Роботи з ліквідації пожежі тривають. Планується подальше створення мінералізованих смуг, аби запобігти поширенню вогню. Також на місці працюють піротехнічні підрозділи - вони обстежують територію на предмет виявлення та вилучення вибухонебезпечних предметів.

"Просимо громадян дотримуватися правил безпеки, не наближатися до місця пожежі та стежити за офіційними повідомленнями", - закликали у ДСНС.

Доповнення

Минулої доби на Донеччині, за даними ГУНП в області, зафіксовано 2 952 ворожих обстріли по лінії фронту та житловому сектору, один загиблий і 13 поранених.

Влучання стались у 13 населених пунктах. Руйнувань зазнали 68 цивільних об’єктів, з них 46 житлових будинків.

Окрім того, сьогодні після опівночі війська рф обстріляли 7 населених пунктів: Білицьке, Добропілля, Дружківку, Краматорськ, Лиман, Слов’янськ, Новодонецьке. Відомо про одну поранену людину - у Слов’янську.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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