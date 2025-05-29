На Донетчине масштабный лесной пожар из-за авиаудара рф: людей просят не приближаться
Киев • УНН
27 мая возле Лимана возник масштабный лесной пожар из-за авиаудара по селу Брусовка. Спасатели локализовали возгорание лесной подстилки на площади 154,9 га.
Под Лиманом в Донецкой области из-за авиаудара рф возник масштабный лесной пожар, людей просят не приближаться, сообщили в ГУ ГСЧС в области в четверг, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, масштабный лесной пожар возник 27 мая в результате авиаудара по селу Брусовка Лиманской громады. 28 мая в 18:35 спасателям удалось локализовать возгорание лесной подстилки на площади 154,9 га.
По состоянию на 29 мая, по результатам мониторинга, между селами Щурово и Брусовка зафиксировано тление лесной подстилки на площади около 6 га.
Работы по ликвидации пожара продолжаются. Планируется дальнейшее создание минерализованных полос, чтобы предотвратить распространение огня. Также на месте работают пиротехнические подразделения - они обследуют территорию на предмет выявления и изъятия взрывоопасных предметов.
"Просим граждан соблюдать правила безопасности, не приближаться к месту пожара и следить за официальными сообщениями", - призвали в ГСЧС.
Дополнение
За прошедшие сутки в Донецкой области, по данным ГУНП в области, зафиксировано 2 952 вражеских обстрела по линии фронта и жилому сектору, один погибший и 13 раненых.
Попадания произошли в 13 населенных пунктах. Разрушениям подверглись 68 гражданских объектов, из них 46 жилых домов.
Кроме того, сегодня после полуночи войска рф обстреляли 7 населенных пунктов: Белицкое, Доброполье, Дружковку, Краматорск, Лиман, Славянск, Новодонецкое. Известно об одном раненом человеке - в Славянске.