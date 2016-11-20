На Донеччині прикордонники затримали представника влади "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Представника, так званого, керівництва Донецька затримали сьогодні на Донеччині прикордонники Краматорського загону. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Порушника виявили у КПВВ “Майорське”. Громадянин України прямував на своєму автомобілі “БМВ” до неконтрольованої території.
Під час проведення огляду транспортного засобу прикордонники виявили серед особистих речей чоловіка посвідчення “ДНР Администрация города Донецка”.
По даному факту повідомлено відповідні правоохоронні органи для проведення фільтраційних заходів.
Як повідомляв УНН, двом бойовикам "ДНР" повідомили про підозру правоохоронці на Донеччині.