В Донецкой области пограничники задержали представителя власти "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Представителя так называемого руководства Донецка задержали сегодня в Донецкой области пограничники Краматорского отряда. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Нарушителя обнаружили в КПВВ "Майорское". Гражданин Украины направлялся на своем автомобиле "БМВ" на неконтролируемую территорию.
Во время осмотра транспортного средства пограничники обнаружили среди личных вещей мужчины удостоверение "ДНР Администрация города Донецка".
О данном факте сообщено в соответствующие правоохранительные органы для проведения фильтрационных мероприятий.
Как сообщал УНН, двум боевикам "ДНР" сообщили о подозрении правоохранители Донецкой области.