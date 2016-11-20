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15 марта, 19:03 • 108325 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147609 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126170 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119513 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106348 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102176 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95899 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126327 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Донецкой области пограничники задержали представителя власти "ДНР"

В Донецкой области пограничники задержали представителя власти "ДНР"

Киев • УНН

 • 7399 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Представителя так называемого руководства Донецка задержали сегодня в Донецкой области пограничники Краматорского отряда. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Нарушителя обнаружили в КПВВ "Майорское". Гражданин Украины направлялся на своем автомобиле "БМВ" на неконтролируемую территорию.

Во время осмотра транспортного средства пограничники обнаружили среди личных вещей мужчины удостоверение "ДНР Администрация города Донецка".

О данном факте сообщено в соответствующие правоохранительные органы для проведения фильтрационных мероприятий.

Как сообщал УНН, двум боевикам "ДНР" сообщили о подозрении правоохранители Донецкой области.

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