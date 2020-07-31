На Донеччині голову селищної ради підозрюють у терористичній діяльності

"Прокурором Донецької області голові Булавинської селищної ради м. Єнакієве заочно повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, тобто у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України та участі у терористичній організації", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з квітня 2015 року підозрюваний брав участь у діяльності НЗФ "ДНР". Він здійснював фактичне керівництво тимчасово окупованим смт. Булавинське в якості "голови селищної адміністрації".

"Досудове розслідування триває", – додали у прокуратурі.

Як повідомлялося в УНН, у Донецькій області учаснику НЗФ "ДНР" із позивним "Басмач" заочно оголошено про підозру за декількома статями ККУ.