На Донеччині голову селищної ради підозрюють у терористичній діяльності
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Голові Булавинської селищної ради нині окупованого Єнакієве повідомлено про підозру за двома статями Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прессслужба прокуратури Донецької області, передає УНН.
"Прокурором Донецької області голові Булавинської селищної ради м. Єнакієве заочно повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, тобто у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України та участі у терористичній організації", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з квітня 2015 року підозрюваний брав участь у діяльності НЗФ "ДНР". Він здійснював фактичне керівництво тимчасово окупованим смт. Булавинське в якості "голови селищної адміністрації".
"Досудове розслідування триває", – додали у прокуратурі.
Як повідомлялося в УНН, у Донецькій області учаснику НЗФ "ДНР" із позивним "Басмач" заочно оголошено про підозру за декількома статями ККУ.